كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء تصريحات وتهديدات كوريا الشمالية

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، عن أسفها الشديد إزاء ادعاء كوريا الشمالية بأن تفشي فيروس كوفيد-19 نشأ من كوريا الجنوبية وتهديداتها برد انتقامي غير محدد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس تصريحات عن مسؤول بالوزارة، أن حكومة كوريا الجنوبية تعبر عن أسفها الشديد إزاء تصريحات كوريا الشمالية التهديدية القائمة على ادعاءات متكررة لا أساس لها فيما يتعلق بتدفق فيروس كورونا.

وأشارت "يونهاب" إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قالت إنه في وقت سابق من اليوم عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اجتماعا وطنيا وأعلن فيه الانتصار في حملة بلاده ضد كوفيد-19، لافتة إلى أن الشقيقة الصغرى للزعيم والتي تعمل نائبة لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو-جونغ أشارت خلال الاجتماع إلى أن أشياء غريبة من الجنوب تحمل الفيروس إلى الشمال وأثارت الحاجة إلى اتخاذ رد انتقامي قوي.

وقالت إنه في الشهر الماضي، زعمت كوريا الشمالية أن تفشي فيروس كورونا نشأ من أشياء غريبة تم العثور عليها بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في إشارة إلى مواد محمولة بالبالونات أرسلتها مجموعات منشقة كورية شمالية في كوريا الجنوبية، مثل المنشورات المناهضة لبيونج يانج.