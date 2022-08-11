نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل جوبا

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أنه كان في استقبال الفريق أول محمد حمدان دقلو بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك ووزير الخارجية مييك دينق ووزير الاستثمار ضيو مطوك ووزير شؤون شرق إفريقيا دينق الور وسفير السودان لدى جوبا جمال مالك وأعضاء السفارة.

وأعرب المستشار توت قلواك، عن ترحيب بلاده بزيارة الفريق أول دقلو الذي سيبحث مع القيادة في جنوب السودان مراجعة عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط، وكشف عن عقد اجتماع مرتقب بين الرئيس سلفاكير ميارديت والفريق أول دقلو، إلى جانب لقاءات أخرى مع أطراف السلام.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة قد توجه إلى جوبا اليوم في زيارة تستغرق يومًا واحداً، وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.