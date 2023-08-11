 غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية

كييف - قنا
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:42 م
سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم بعد أن أصدرت السلطات تحذيرا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وطلب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف من السكان البقاء في الملاجئ، وكتب كليتشكو على تيليجرام "هناك انفجارات في المدينة.. ابقوا في الملاجئ"، وأفاد بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية تؤدي مهامها، فيما ذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت صواريخ أسرع من الصوت على منطقة كييف.

وأفادت هيئة البث العامة الأوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي فينيتسيا وخملنيتسكي، وقال مسؤول من خملنيتسكي إن الدفاع الجوي في المنطقة يؤدي مهامه.

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