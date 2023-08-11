بدء الجولة الخامسة من إضراب الأطباء المبتدئين في إنجلترا

بدأ أطباء مبتدئون في إنجلترا، الجولة الخامسة من الإضرابات، حيث وقف بعض الأطباء الجدد في صفوف الاعتصام، بعد أيام فقط من بدء وظائفهم الأولى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وبدأ أطباء "السنة التأسيسية" الأولى أدوارهم الأولى، بعد كلية الطب، يوم الأربعاء، الثاني من أغسطس، قبل تسعة أيام فقط، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الجمعة.

والآن، يتعين عليهم الأضراب مع زملائهم، لمدة أربعة أيام كاملة، وسط النزاع المرير مع حكومة المملكة المتحدة بشأن الأجور.

وقال روبرت لورينسون وفيفيك تريفيدي، الرئيسان المشاركان في لجنة الأطباء المبتدئين بالرابطة الطبية البريطانية "إننا الآن في المرحلة، التي تدخل فيها مجموعة كاملة جديدة من الأطباء المبتدئين المهنة، مع عدم إعطائهم أي خيار من قبل الحكومة، سوى تنظيم إضراب من أجل مستقبلهم".

وأضاف الاثنان "يتعين أن تشعر الحكومة بالخزي من أن هذه هي الحالة المهنية، التي تقدمها لأطبائنا الجدد".