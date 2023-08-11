ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

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لجأ ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، الذي يريد خلفية تاريخية للنزال المقترح الذي سيخوضه ضد مواطنه والمؤسس المشارك لمنصة ميتا مارك زوكربيرج، إلى الزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني لتجد له موقعاً للنزال.

وقال ماسك، في منشور له اليوم الجمعة، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تغير اسمها مؤخرا إلى "إكس"، إنه تحدث إلى كل من ميلوني ووزير الثقافة الإيطالي جينارو سان جوليانو.

وقال ماسك في منشوره: "لقد اتفقا على موقع ملحمي"، دون أن يكشف عن مكانه.

وأضاف: "كل شيء سيظهر في الصور سيكون من روما القديمة، لذلك لا شيء حديث على الإطلاق".

وينبغي على من يتكهنون بأن اثنين من أغنى رجال العالم سيتقاتلان مثل قدامى المحاربين في الكولوسيوم في روما أن يفكروا مرة أخرى.

وقال سان جوليانو "لن يحدث ذلك في روما"، مضيفا أنه أجرى "محادثة طويلة وودية" مع ماسك.

وقال وزير الثقافة الإيطالي إن هناك خططا "للتبرع بمبلغ كبير، عدة ملايين من اليوروهات، لمستشفيين إيطاليين مهمين للأطفال".

وقال ماسك على موقعه الإلكتروني إن "جميع العائدات ستذهب إلى قدامى المحاربين".