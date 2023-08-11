تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3ر15% خلال أول 10 أيام من أغسطس

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 3ر15% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من أغسطس بسبب ضعف الصادرات من المنتجات البترولية والرقائق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد وصلت إلى 2ر13 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 إلى 10 أغسطس، مقابل 6ر15 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية.

وانخفضت الواردات بنسبة 5ر30% على أساس سنوي إلى 2ر16 مليار دولار خلال الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3 مليارات دولار.

ووفقا للقطاعات، فقد تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر18% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 45ر2 مليار دولار، وانخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 8ر37% إلى 37ر1 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن صادرات الصلب والأجهزة الإلكترونية تراجعت بنسبة 4ر22% و2ر4 % على التوالي لتصل إلى 967 مليون دولار و540 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2ر27% لتصل إلى 535 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الصين ، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بنسبة 9ر25% لتصل إلى 87ر2 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 % لتصل إلى 92ر1 مليار دولار ، في حين ارتفعت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 7ر3 % إلى 51ر1 مليار دولار.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في تموز/يوليو بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن الدولة سجلت فائضا تجاريا لشهرين متتاليين.