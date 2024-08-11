البرهان يتوجه إلى كيجالي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الرواندي

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توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي.

ووفق وكالة السودان للأنباء "سونا"، كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان وزير شئون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته لرواندا مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.