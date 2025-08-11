ماذا تفعل عند مرور الطائرة بمطب هوائي؟

ليس من غير الشائع أن تهتز الطائرة خلال الرحلة الجوية رغم أن مرات يمكن أن يكون الاضطراب شديدا للغاية لدرجة أن يصاب الركاب.

وفي حال أصبت خلال المرور بمطب هوائي في رحلة جوية، قم على الفور بإبلاغ طاقم الضيافة واطلب إسعافات أولية ولاحقا قم بإبلاغ شركة الطيران بالواقعة.

احم نفسك خلال الرحلة الجوية:

قبل الرحلة وخلالها، يتلقى الطيارون معلومات خاصة بالطقس وغالبا ما يعلمون متى قد يواجههم مطب هوائي. وفي حال كان المطب الهوائي متوقعا، يقومون بتشغيل إشارات ربط حزام الأمان رغم أنها عادة لا تأتي في الوقت المناسب.

وبشكل عام يُنصح بالجلوس عند ظهور علامة وضع حزام الأمان وقول الطيار إنه من المتوقع أن تواجه الطائرة مطبا هوائيا. وقم بالانتهاء من المشروب الذي أمامك أو غلقه وقم بإبعاد الطعام إذا أمكن.

تقنية قد تساعد في حالة الفزع:

مبدئيا حاول أن تظل هادئا في حالة الطوارئ حيث أن الفزع "معدي" ويزيد الوضع سوءا، سيما في المساحات المغلقة مثل الطائرة. ولكن بالطبع هذا يسهل قوله من فعله.

ومن الأشياء التي يمكن أن تساعد هي إدراك أن طاقم الطائرة مدرب على حالات الطوارئ وسوف يتصرفون بشكل عام بثقة وعلى نحو ملائم للوضع.

ثانيا في حال شعرت أن الفزع يتزايد، يمكنك تهدئة نفسك بتقنيات التنفس.

ينصح الكثير من المتخصصين بتقنية 4 – 7 – 8، مثلما أوضحها الدكتور شتيفن هافنر وهو متخصص في الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي وهي كالتالي:

خذ شهيقا ببطء من خلال الأنف وقم بالعد لأربعة. ثم احبس النفس وقم بالعد لسبعة. وفي النهاية، قم بالعد لثمانية بينما تقوم بالزفير ببطء من خلال الفم. القيام بهذا عدة مرات متتالية يساعد في تهدئة الجهاز العصبي.