المبادرة الفلسطينية تدعو لمعاقبة إسرائيل فورا لاغتيالها 6 صحفيين بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الحركة قالت إن هدف جيش الاحتلال هو "منع صورة الجرائم الوحشية من الوصول للعالم"

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاثنين، إلى فرض "عقوبات فورية" على إسرائيل بعد اغتيالها 6 صحفيين بقطاع غزة بهدف "منع صورة الجرائم الوحشية من الوصول للعالم".

ومساء الأحد اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم 4 من قناة "الجزيرة" القطرية، إثر قصف طائرة مسيّرة لخيمة صحفيين في محيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة شمال القطاع.

وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان إن "اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر محمد نوفل هدفه إخماد صوت الحقيقة، ومنع صورة الجرائم الوحشية من الوصول للعالم".

وأضافت: "نؤكد أن دماءهم لن تذهب هدرا، وأن الاغتيال لن يسكت صوت الصحفيين الشجعان ولا صوت قناة الجزيرة المتميز".

ودعت العالم إلى "فرض عقوبات فورية على حكومة الاحتلال الفاشية التي اغتالت منذ بداية العدوان 365 صحفيا".

وفي وقت سابق الاثنين، أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قتل إسرائيل لهؤلاء الصحفيين، ودعا إلى "تحرك عاجل محاسبة الاحتلال ووقف جرائمه".

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرئايلية في 7 أكتوبر 2023 لم يتوقف الشريف وقريقع عن نقل تطورات وتداعيات القصف المتواصل للقطاع منذ 22 شهر.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.