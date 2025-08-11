 انفجار في مصنع لفحم الكوك في بيتسبرج بأمريكا يتسبب في وقوع إصابات - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 8:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

انفجار في مصنع لفحم الكوك في بيتسبرج بأمريكا يتسبب في وقوع إصابات

بيتسبرج (بنسلفانيا) - (أ ب)
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 8:09 م

وقع انفجار اليوم الاثنين في مصنع لفحم الكوك بالقرب من مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتسبب في وقوع إصابات وحصار أشخاص تحت الأنقاض، ويقوم عمال الطوارئ بمحاولة انقاذهم.

وصرحت مسئولة بأن عشرات الأشخاص أصيبوا في الانفجار.

وقالت ابيجيل جاردنر، مديرة الاتصالات بمقاطعة أليغيني إنه لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن في مصانع كلارتون كوك ووركس.

وأضافت خدمة الطوارئ في المقاطعة، أن حريقا اندلع في المصنع صباحا، موضحة أنها نقلت العديد من أشخاص، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين تم نقلهم وقالت فقط إن الحريق مازال مشتعلا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك