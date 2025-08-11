انفجار في مصنع لفحم الكوك في بيتسبرج بأمريكا يتسبب في وقوع إصابات

وقع انفجار اليوم الاثنين في مصنع لفحم الكوك بالقرب من مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتسبب في وقوع إصابات وحصار أشخاص تحت الأنقاض، ويقوم عمال الطوارئ بمحاولة انقاذهم.

وصرحت مسئولة بأن عشرات الأشخاص أصيبوا في الانفجار.

وقالت ابيجيل جاردنر، مديرة الاتصالات بمقاطعة أليغيني إنه لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن في مصانع كلارتون كوك ووركس.

وأضافت خدمة الطوارئ في المقاطعة، أن حريقا اندلع في المصنع صباحا، موضحة أنها نقلت العديد من أشخاص، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين تم نقلهم وقالت فقط إن الحريق مازال مشتعلا.