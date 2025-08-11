رجال الإطفاء في اسكتلندا يواصلون جهود إخماد حريق هائل بتل قرب إدنبرة

يواصل رجال الإطفاء في اسكتلندا طوال الليل وحتى اليوم الاثنين جهود إخماد حريق هائل اندلع في تل شهير يطل على مدينة إدنبرة، حيث تسببت شجيرات الغورس المحترقة في انطلاق أعمدة دخان تتصاعد إلى السماء.

واندلع الحريق في آرثرز سيت، وهو بركان خامد كبير تطل مناظره الخلابة على إدنبرة، مما يجعله أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة.

واندلع الحريق أمس الأحد مع انطلاق مهرجان إدنبرة فرينج السنوي، وهو أكبر مهرجان للعروض الفنية في العالم.

وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحريق في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الأحد، وعملت فرق الإطفاء طوال الليل وحتى اليوم الاثنين للسيطرة على الحريق.