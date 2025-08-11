سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الإثنين، بدء إعادة منظومة الطاقة تدريجيًا واستعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات.

وقال وكيل وزارة الكهرباء لشئون الإنتاج محمد نعمة في بيان: "حدث انفصال طارئ عصر اليوم، في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب في إنطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "تعمل فرقنا الفنية حاليًا على معالجة الخلل وإعادة التشغيل، حيث بدأت بإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا وسيتم استعادة الخدمة بالكامل خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية خسارة الشبكة أكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة.

وأكدت الوزارة العمل بشكل مستنفر في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.