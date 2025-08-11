 مقتل وإصابة 3 في هجوم أوكراني على منطقة نيجني نوفجورود الروسية - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 11:12 ص القاهرة
مقتل وإصابة 3 في هجوم أوكراني على منطقة نيجني نوفجورود الروسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:31 ص

أفاد حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية، جليب نيكتين، في منشور على قناته على تطبيق تليجرام، بمقتل شخص وإصابة أثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مقاطعة نيجني نوفجورود مساء أمس الأحد.

وقال المسؤول: "للأسف، لم يكن بالإمكان تجنب وقوع إصابات وأضرار عندما تم صد هجوم بطائرات مسيرة في بلدية أرزاماس، حيث لقي موظف حتفه على الفور، وأُصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى المستشفى" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث، فيما ينسق رئيس بلدية أرزاماس، ألكسندر شتشيلوكوف، جهود الإغاثة.

وأفادت وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، بأنه تم فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية من وإلي مطار(ستريجينو) في نيجني نوفجورود.


