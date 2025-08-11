 ألمانيا: لا يمكن تحقيق سلام في حرب أوكرانيا إلا بمشاركة الأوكرانيين - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 3:56 م القاهرة
ألمانيا: لا يمكن تحقيق سلام في حرب أوكرانيا إلا بمشاركة الأوكرانيين

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 2:45 م

قبيل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت الحكومة الألمانية أهمية إشراك أوكرانيا في أي حل سلمي.

وفي الوقت نفسه أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن ماير، في برلين اليوم الاثنين أن هذا الاجتماع "قد يكون لحظة بالغة الأهمية بالنسبة لمسار هذه الحرب المروعة".

ويعتزم ترامب وبوتين التفاوض على حل سلمي محتمل للحرب الروسية في أوكرانيا، المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، وذلك خلال اجتماع في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

ويصف ترامب الاجتماع بأنه محاولة للاقتراب من إنهاء القتال. وفي هذا السياق، تحدث ترامب عن إمكانية تبادل أراضٍ بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار ماير إلى تصريحات المستشار فريدريش ميرتس لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التليفزيونية، والتي صرّح خلالها بأنه يعول على مشاركة الأوكرانيين.

وقال المتحدث: "إذا كان الهدف هو تحقيق سلام مستدام وعادل حقا، فلا يمكن تحقيق ذلك إلا بإشراك أوكرانيا. من المستبعد تماما تحقيق هذا الهدف دون مشاركة الأوكرانيين".

ولم يُجب ماير على أسئلة حول تفاصيل الموقف الألماني، مشيرا إلى أن هناك عملية "يمكن فيها لكل جملة وكل كلمة وكل تصريح عام أن تُغير الأمور، بل وربما تُغيرها سلبا أو تُعرّضها للخطر".


