الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ الحديث

أعرب أنطوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، عن صدمته وغضبه الشديدين من المجازر التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وقال بلانجر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا أعلم ما يجب أن أقول كي أُعبر عن مدى غضبي تجاه هذه الأفعال، لا زلت مصدوماً، وأنا حقاً غاضب، ليس فقط بسبب المجازر، ولكن أيضاً بسبب موقف السلطات والدول التي تسمح باستمرارها، دون اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل».

وانتقد بشدة أداء الأمم المتحدة وأمينها العام، مطالبا بإدانة ما يحدث «بأشد العبارات الممكنة».

ووصف مجلس الأمن بأنه «مشلول تمامًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»، مشيرًا إلى عجزه عن اتخاذ أي إجراء حقيقي أو فاعل.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للصحفيين يعمل منذ عام 2018، على مراقبة الوضع عن كثب ويطالب الأمم المتحدة بالتنسيق لتوفير حماية حقيقية للصحفيين، إلا أن الوضع لم يتغير حتى اليوم، مما يزيد من خطورة الأوضاع على الأرض.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي ليلتحق بزملائه الصحفيين الخمسة في مجزرة أمس.