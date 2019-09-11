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رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يتوجه إلى بروكسل اليوم

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:20 م

يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى بروكسل اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء، وذلك من أجل حشد الدعم لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وانضباط الموازنة.

وتريد السلطات الإيطالية توسيع مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا و تخفيف القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجل تطبيق سياسة موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر.

وكتب كونتي في موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي قبل مباحثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي" ليس لدينا وقت لنضيعه في أوروبا: اعتبر أن المضي لتنفيذ ثلاثة أهداف أساسية واستراتيجية لإيطاليا ومن أجل مصلحة الإيطاليين أولوية بالنسبة لي".

يُذكر أن أهداف كونتي هى: مراجعة معاهدة الاستقرار والنمو، التي تعد دليل القواعد النقدية لمنطقة اليورو، وتغيير ما يطلق عليه قواعد دبلن، التي تجعل الدول الواقعة بجنوب أوروبا مثل إيطاليا مسؤولة بصورة أساسية عن المهاجرين الوافدين عبر البحر وتعزيز الاستثمارات في جنوب إيطاليا، الذي يعد الأكثر فقرا.

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