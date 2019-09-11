الرئيس التشيكي يرغب في سحب اعتراف بلاده بكوسوفو

أعرب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان عن رغبته في سحب اعتراف بلاده بكوسوفو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" اليوم الأربعاء.

وقال زيمان، خلال زيارة إلى العاصمة الصربية بلجراد، إنه سيناقش الخطوة مع ممثلي الحكومة التشيكية والبرلمان.

وأضاف أن الدولة التي كان كبار قادتها مجرمي حرب، لا ينبغي أن تنتمي إلى مجتمع من البلدان الديمقراطية.

واستقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي في يوليو بعد استدعائه للإدلاء بشهادته في الدوائر المتخصصة لكوسوفو ومقرها لاهاي، وهي محكمة تحقق في الجرائم المزعومة التي ارتكبها تنظيم "جيش تحرير كوسوفو" الذي ينتمي أفراده إلى العرقية الألبانية خلال حربه من أجل الاستقلال عن صربيا.

وتتهم بلجراد هاراديناي بارتكاب أعمال وحشية ضد الصرب خلال الحرب التي دارت عامي 1998-1999 ولاحقا. ولم توضح المحكمة بعد ما إذا كان قد تم اتهامه.

وكان هاراديناي أحد كبار قادة جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب. وقضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتبرئته من التهم بالفعل.