أعلنت شركة مجمع شمول التجارية السعودية -إحدى الشركات التابعة لشركة شمول القابضة- عن ترسية أعمال تصميم وبناء المرحلة الأولى من الأڤنيوز – الرياض على شركة "نسما وشركاهم للمقاولات" بقيمة150ر6 ريال سعودي، نحو (64ر1 مليار دولار).

وقالت "شمول القابضة" في بيان لها اليوم الأربعاء إن المرحلة الأولى من المشروع تشمل بناء المجمع التجاري بأكمله، ومواقف السيارات، والحدائق والطرق الداخلية.

وأوضحت الشركة أنه تم توقيع خطاب النوايا بمبلغ 68 مليون ريال، من قبل وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة، وعبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركتين، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي لبدء أعمال بناء المشروع.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع الأڤنيوز – الرياض سيشكّل علامة فارقة في سوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية وفي المنطقة ككل، بما سيقدّمه من تجربة تسوّق وترفيه وإقامة فريدة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، ليكون نموذجًا رائدًا على مستوى العالم في مختلف الخدمات التي يوفّرها.

ويشتمل مشروع "الأڤنيوز- الرياض" على مركز تجاري ضخم يضم 1300 محل تجاري، مع 5 أبراج متعددة الأغراض تشمل 4 فنادق، بالإضافة إلى المكاتب والشقق السكنية ومرافق طبية.

ومن المقرر الانتهاء من مركز التسوق في عام 2023، يليه برج المكاتب وبرج فندق "والدورف أستوريا" والأبراج الثلاثة المتبقية.

يشار إلى أن شركة "شمول القابضة" تأسست في العام 2014 كمشروع مشترك بين شركة المباني (الكويتية)، ومجموعة الشايع (الكويتية)، ومجموعة الفوزان (السعودية).