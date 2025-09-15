أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون ومئة ألف فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و95 ألفا و520 فردا، من بينهم 910 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11184 دبابة، و23269 مركبة قتالية مدرعة، و32784 نظام مدفعية، و1488 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و59409 طائرات مسيرة، و3718 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و61698 من المركبات وخزانات الوقود، و3965 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.