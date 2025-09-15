كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تطورات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدا أن ما تم إنجازه هو «انتهاء المرحلة الأولى» من التطوير وليس افتتاح حديقة الحيوان.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، إن الوزارة تتعاقد مع «شركة عالمية من جنوب إفريقيا تعمل في تطوير الحديقة مع المقاولين الموجودين لتمنحها الشهادات الخاصة بذلك»، مؤكدا أن «الموضوع أكبر مما أي حد ممكن يتخيله».

وكشف عن الحالة المتدهورة التي وصلت إليها الحديقة قبل التطوير، قائلا: «كنا وصلنا لمرحلة من الترهل، والحالة السيئة من البنية التحتية وكل ما هو موجود فيها حتى الحيوانات الموجودة فيها كانت متهالكة».

وأضاف: «حاليا يجري استيراد وتجهيز الحيوانات التي ستكون متواجدة، سنرى مفخرة لمصر كلها تليق باسم مصر سنفتخر بها كما نفتخر بالعاصمة الإدارية ومقر الوزرات والبنية التحتية»، مؤكدا أن المشروع يتضمن أيضا «تطوير الأورمان وأن يكون هناك نفق رابط بينهما ليتمكن الناس من التحرك بين الاثنين».

وأكد أن العمل يتركز حاليا في «المرحلة الثانية التي تشمل التجهيز لكل ما هو له علاقة بالحيوانات التي ستأتي في حديقة الحيوان»، متوقعا انتهاء هذه المرحلة «على نهاية العام الحالي» في انتظار المرحلة الثالثة والأخيرة.

ونفى الأخبار المتداولة حول موعد الافتتاح وأسعار التذاكر، مؤكدا أنه: «لا أساس من الصحة لأي أخبار متداولة».