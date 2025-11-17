مصطفى شوبير: أمي زغرطت لي في التليفون بعد ودية كاب فيردي

أبدى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، سعادته بتسببه في الفوز على منتخب كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية.
وقال مصطفى شوبير في تصريحات لقناة أون سبورت: "لم أتوقع التألق بل حضرت، وأعمل منذ فترة على ركلات الجزاء".
وأضاف: "حاولت قدر الإمكان، وحالفني التوفيق أمام كاب فيردي".
وأكمل: "وكنت موفقا في المعسكر بركلات الجزاء، لذا قرر المدرب الدفع بي".
وأوضح: "خرجنا بمكاسب عديدة رغم الخسارة أمام أوزبكستان".
وواصل: "استعداد جيد في بطولة ودية أمام منتخبات صعدت لكأس العالم، من المهم اللعب ضدها لتحديد مستوانا وماذا ينقصنا".
وأنهى: "أمي زغرطت لي في التليفون بعد المباراة".