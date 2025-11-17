 مصطفى شوبير: أمي زغرطت لي في التليفون بعد ودية كاب فيردي - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 11:43 م القاهرة
مصطفى شوبير: أمي زغرطت لي في التليفون بعد ودية كاب فيردي

الشروق
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 11:23 م

أبدى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، سعادته بتسببه في الفوز على منتخب كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لقناة أون سبورت: "لم أتوقع التألق بل حضرت، وأعمل منذ فترة على ركلات الجزاء".

وأضاف: "حاولت قدر الإمكان، وحالفني التوفيق أمام كاب فيردي".

وأكمل: "وكنت موفقا في المعسكر بركلات الجزاء، لذا قرر المدرب الدفع بي".

وأوضح: "خرجنا بمكاسب عديدة رغم الخسارة أمام أوزبكستان".

وواصل: "استعداد جيد في بطولة ودية أمام منتخبات صعدت لكأس العالم، من المهم اللعب ضدها لتحديد مستوانا وماذا ينقصنا".

وأنهى: "أمي زغرطت لي في التليفون بعد المباراة".


