رئيس شبيبة القبائل يشكو اتحاد الكرة الجزائري للكاف

قال شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، إن فريقه سيشكو اتحاد الكرة إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، متهما إياه بـ" التعسف في استعمال السلطة".

وفرضت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم أمس الخميس، عقوبة الايقاف لمدة عامين بحق ملال، كما اقترحت إقصاءه مدى الحياة من ممارسة أي مهمة رسمية أو نشاط له علاقة بكرة القدم، بدعوى إخلاله بواجب التحفظ وإهانته لرئيسي اتحاد الكرة ورابطة الدوري وأعضاء هذين الهيئتين.

وذكر ملال، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الجمعة، انه لا يعترف بلجنة الانضباط، متهما رئيس الاتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، بالوقوف وراء عقوبته. كما صرح بأن عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة هو من يتحكم في لجنة الانضباط التي وصفها بالفاقدة للشرعية.

ولفت انه كان يفترض أن يمثل أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد الكرة، داعيا زطشي ومدوار إلى الاستقالة بدعوى فشلهما في تسيير الكرة الجزائرية خاصة بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية لتحكيم الرياضي ( كاس) في قضية ديربي مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر.

وكشف ملال، انه سيطعن على قرار عقوبته لدى لجنة الطعون، واذا استلزم الأمر سينقل القضية لمحكمة تسوية النزاعات الرياضية الجزائرية ثم كاس، معلنا انه سيشكو الاتحاد الجزائري للاتحاد الأفريقي بسبب تأخره في تعيين فريقه شبيبة القبائل للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) مثلما تقتضيه لوائح كاف على حد قوله.

وشدد ملال، على عدم التراجع والدفاع عن حقوق شبيبة القبائل بكل قوة، مؤكدا بأنه يثق في العدالة الجزائرية ويحترم قوانين البلاد، وانه لن يقبل بالتعسف في استعمال السلطة الذي ينتهجه مسؤولو الكرة الجزائرية.