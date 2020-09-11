هامبورج تحتضن قرعة يورو 2024

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدينة هامبورج ستحتضن قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" في ديسمبر 2023.

وسيجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، وستقام النهائيات في شهري يونيو ويوليو 2024 .

وقال فيليب لام، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المسؤولية المحدودة المكلفة من جانب الاتحاد الألماني بتنظيم البطولة :"يورو 2024 تهدف إلى تجاوز الحدود وبناء الجسور."

وأضاف :"إجراء القرعة النهائية في هذا المكان ذو القيمة الثقافية العالية، هو أمر يحمل نفس هذه الروح. كرة القدم حاضرة في جميع القطاعات بالمجتمع. وألمانيا ستحتضن بطولة أوروبية من أجل الجميع."

واستغرق بناء قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" عدة أعوام، قبل أن يكتمل العمل فيها عام 2016.

وقال مارتين كالن، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية في الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، "إنه مكان مذهل، بهندسته المعمارية الاستثنائية وسمعته الهائلة."

وتقام فعاليات البطولة في مدن برلين ودورتموند وفرانكفورت وجلسنكيرشن وهامبورج وكولونيا ولايبزج وميونخ وشتوتجارت.