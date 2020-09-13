الصين والهند تتفقان على ضرورة فض اشتباك القوات بعد مواجهة حدودية

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اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار و"فض الاشتباك بسرعة" من مواجهة حدودية متوترة خلال اجتماع لوزراء خارجية البلدين في روسيا، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع في موسكو أن وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اتفقا على أن الوضع الحالي على الحدود ليس في مصلحة أي من الطرفين.

وأضاف: "اتفقا بالتالي على أنه ينبغي أن تواصل القوات الحدودية على الجانبين حوارها وأن تفض الاشتباك سريعا وتحتفظ بمسافة مناسبة وتهدئ التوترات".

كما اتفق الجانبان على مواصلة حوارهما والتواصل عن طريق آلية المسألة الحدودية الهندية الصينية عبر الممثل الخاص لكل طرف خلال اجتماع اليوم الجمعة على هامش منتدى دفاعي في موسكو.

ويأتي الاجتماع بين الوزيرين بعد أيام من تأكيد استخدام أسلحة نارية لأول مرة في أكثر من أربعة عقود على خط السيطرة الفعلي بمنطقة لاداخ شرقا.

وكانت الصين اتهمت القوات الهندية يوم الاثنين بعبور حدود متنازع عليها في منطقة لاداخ بجبال الهيمالايا وإطلاق طلقات تحذيرية، وخرق اتفاق يحظر استخدام الأسلحة النارية، ورفضت الهند تلك المزاعم واتهمت جنودا صينيين بإطلاق النار في الهواء.

وفي يونيو، شهدت القوات من البلدين أول مواجهة عنيفة بينهما منذ 45 عاما ، قتل خلالها 20 جنديا هنديا.