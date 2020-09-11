 إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة طنطا - بوابة الشروق
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إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة طنطا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 5:26 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 5:26 م

 أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ستاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٠ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎


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