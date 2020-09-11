ما هي المدة الصحية لبقاء الأطعمة المجمدة طازجة؟

يعتقد الكثيرون أن الثلاجة أو الفريزر يمكنه أن يحافظ على الطعام طازجا لأطول فترة ممكنة، ولذا يتجهون إلى الذهاب إلى التسوق أسبوعيا أو حتى شهريا ويتم تجميد ما يتم شراؤه لاستخدامه لاحقا.

ولكن كيف يكون الطعام طازجا تماما؟ وما هي الكمية التي يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، أو التخلص منها مبكرًا؟ وما هي مدة حفظ الطعام في الفريزر؟

يقدم موقع "فري ماليزيا توداي" دليلا لمدة حفظ الأطعمة:

- اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية

بالنسبة للحوم والدواجن والمأكولات البحرية يمكن تخزينها لمدة تصل إلى عام في حالة التجميد العميق، كالآتي:

الدجاج (نيئ): من 9: 12 شهرًا.

دجاج / ديك رومي مطبوخ: من 4:6 أشهر.

اللحوم الباردة: شهرين.

الهوت دوج: من شهر: شهرين.

اللحم المفروم: 4 أشهر.

شرائح اللحم: من 4: 12 شهرًا.

الأرز (خام): 6 أشهر.

فيليه السمك: 6 أشهر.

- الحلويات

الخبز/ الكيك: 3 أشهر.

العجين: 3 أشهر.

الزبدة: من 9:6 أشهر.

الفاكهة: من 12:6 شهرًا.

الزبادي: شهرين.

آيس كريم: شهرين.

ويمكنك تجميد الخضار أو البيتزا المفضلة لديك لجعلها تدوم لفترة أطول وتقليل الهدر والمال:

البيتزا: من شهر إلى شهرين.

الخضار: من شهرين : 3 أشهر.