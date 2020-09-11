«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط خوض المقيمين بالخارج انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، والتي حددت نسبة ترشح للمصريين المقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، والشباب والمسيحيين، والشباب.

وجاء استحداث اشتراط إدراج المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس النواب ضمن نظام القوائم لقبول أوراق الترشح، محددًا مرشح واحد لكل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا و3 مترشحين عن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد.

وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات - الذي حمل رقم 54 لسنة 2020 - فإن المصريين المقيمين في الخارج يجب أن يقدموا إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة؛ بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية او أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيمًا في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

وفيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من المصريين المقيمين بالخارج، فأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا حمل رقم 56 لسنة 2020، يحدد الإجراءات لذلك تنسيقًا مع قرار وزيرة الصحة والسكان رقم 592 لسنة 2020.

ويقدم المصري المقيم بالخارج طلب الكشف الطبي إلى سفارة أو قنصلية مصر العربية المختصة مكانيًا، والتي تحدد له المستشفى المعتمد لديها للقيام بإجراء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة؛ ولذلك لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية التي تؤثر على عمله النيابي وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات.

وتلتزم السفارة أو القنصلية بإعطاء طالب الترشح ما يفيد بأنه تقدم للكشف الطبي، ليقدمه ضمن مسوغات ترشحه.

ويجري طالب الترشح الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له، ويتسلم نتيجة الكشف الطبي بمقر السفارة أو القنصلية المختصة، بعد أن تعتمد النتيجة منها ليقوم بتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل ميعاد غلق باب الترشح.

وتحتفظ السفارة أو القنصلية بصورة من نتيجة الكشف الطبي بدفتر مخصص لذلك.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تباشر عملية تصويت المصريين في الخارج خلال عدة استحقاقات دستورية سابقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتم استحداث عملية التصويت عبر البريد السريع الحكومي في ظل انتشار جائحة كورونا.

وحرص المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على توجيه كلمة للمصريين في الخارج خلال دعوته لانتخابات مجلس النواب اليوم، حيث قال "إن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدوركم في بناء وطنكم وسعيكم الدائم لرفعة مصركم.. وقد بذلت الهيئة الوطنية للانتخابات كل جهد ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من أجل تمكينكم من الإدلاء بأصواتكم بما ييسر عليكم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقامتكم، ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها".