حماس: غارات إسرائيل على غزة امتداد لعدوانها على الفلسطينيين

اعتبرت حركة حماس أن شن إسرائيل غارات اليوم السبت على قطاع غزة يمثل امتدادا لعدوانها على الفلسطينيين.

وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، بأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد للعدوان على شعبنا في القدس وجزء من العدوان على أهلنا في الضفة الغربية.

وتابع قاسم: "لن يتمكن الاحتلال عبر هذا من وقف تلاحم كل ساحات الفعل النضالي دعما للأسرى، ولن يستطيع منع غزة ومقاومتها من إسناد الفعل الكفاحي لشعبنا في قضاياه الوطنية الكبرى".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم غارات على قطاع غزة شملت موقعي تدريب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وأراض زراعية في وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مساء أمس تصدي منظومة القبة الحديدية الدفاعية لصاروخ محلي الصنع أطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وجرى إطلاق الصاروخ عقب الإعلان عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن "جلبوع" يوم الاثنين الماضي عبر نفق أقاموه داخل زنزاناتهم، وبعد ساعات من ذلك اعتقل الأمن الإسرائيلي أسيرين آخرين في منطقة جبل الطور في القدس.