ألمانيا تسجل 11 ألفا و214 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 11 ألفا و214 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 10835 إصابة.

وسجل المعهد 45 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، مقابل 24 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام على نحو طفيف، ليسجل اليوم السبت 82.8 إصابة، نزولا من 83.8 إصابة أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل 100 ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و70 ألفا و295 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92 ألفا و598 وفاة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و817 ألفا و900 شخص.