وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي ووطني، وإن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة.

وأضاف جمعة، في تصريحات أمس، أن الإنسان الحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.

وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة القادمة ليكون تحت عنوان : " حق الوطن والمشاركة في بنائه"، ووجهت الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة "مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها ارتداء المنامة الطبية واستمرار غلق دورة المياه والحرص على التباعد بين المصليين، وغيرها من الضوابط التي حددتها الوزارة.

وفي سياق آخر تبدأ الوزارة توزيع 13 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات البحيرة، بني سويف، الشرقية، السويس، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي إلى 773 طنًّا من اللحوم.

ودعت غرفة العمليات بالوزارة إلى التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وعدم تصوير شخص عند التوزيع، مع أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.