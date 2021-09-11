بنك الإسكندرية يشارك «المركزى» فى فاعليات «احتفالية الفلاح» ضمن مبادرة الشمول المالى

يشارك بنك الإسكندرية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى (WFP) فى فعاليات مبادرة البنك المركزى «احتفالية الفلاح» ضمن مبادرة الشمول المالى والتى تمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر، حيث ينظم بنك الإسكندرية فعاليات «يوم المزارع» فى 5 محافظات وهى سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، بهدف دعم جهود دمج المزارعين فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتوفير خدمات مصرفية تساعدهم فى إدارة أعمالهم بشكل أفضل.

وتأتى مشاركة بنك الإسكندرية فى هذه الفعاليات فى إطار استراتيجية البنك للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم بنك الإسكندرية بدعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة عبر توفير خدمات مالية وغير مالية.

وقال دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: «أن القطاع الزراعى فى مصر شهد نموا ملحوظا رغم الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، ليؤكد أنه أحد أكثر القطاعات مرونة واستقرارًا فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف كامبيونى: “إن مشاركة بنك الإسكندرية فى فعاليات احتفالية الفلاح تأتى ضمن خطط البنك للاستمرار فى دعم صغار المزارعين بهدف دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، كما أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة يستهدف تحسين الإنتاجية وبالتالى مستوى المعيشة لمجتمعات صغار المزارعين فى صعيد مصر و تسهيل وصول المزارعين فى الأسواق الرسمية بما يساهم فى التنمية الاقتصادية«.

وأكد برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر: «يعد الشمول المالى أداة قوية لتحسين حياة الأفراد والعائلات والمجتمعات بشكل مستدام. ويفخر برنامج الأغذية العالمى بالتعاون مع الشركاء الماليين مثل البنك المركزى وبنك الإسكندرية لدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة. ونحن نحتفل بالمزارعين المصريين، ندرك الدور والحاجة للوصول إلى الخدمات الاقتصادية كوسيلة لإدماج وتمكين المرأة، وزيادة الإنتاجية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة«.

ويوفر بنك الإسكندرية الدعم لصغار المزارعين عن طريق فتح حسابات مصرفية تمكنهم من الاستفادة من برامج البنك المختلفة للتمويل متناهى الصغر منها القروض متناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية التى تستهدف مجموعات متكاملة من العملاء المحتملين للبنك من بينهم السيدات والشباب فى المحافظات الخمس.