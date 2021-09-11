محافظ القاهرة: رفع المخلفات والقمامة بسور مجرى العيون

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كوادر هيئة النظافة بالعاصمة، بالتوجه نحو سور مجرى العيون، وتابع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم جهود فرق عمل هيئة النظافه، لرفع مخلفات الهدم والبناء وتراكمات باستخدام معدات ثقيلة وسيارات الكنس الآلي.

وشهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، انطلاق اليوم الأول، لعمل كوادر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لرفع مخلفات البناء والتراكمات وأطنان القمامة الموجودة منذ أكتر من ثلاثين عاما بمنطقة سور مجرى العيون التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة مكانة وعراقة المنطقة، التي تعد بأهم الطرز المعمارية والأثرية التي تميزها عن غيرها من المناطق بالعاصمة، مشددا على تكثيف أعمال النظافة، لإظهار الشكل الحضاري المناسب لها.