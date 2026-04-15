واشنطن تعلن عدم تجديد الترخيص المؤقت لبيع نفط إيران العالق بالبحر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تُجدد الترخيص المؤقت الذي يسمح ببيع النفط الإيراني العالق في البحر عند انتهاء مدته.

جاء ذلك في منشور للوزارة، الثلاثاء، على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأكدت الوزارة، أنها تواصل ما وصفته بـ"الضغط الأقصى" على إيران، عبر اتخاذ خطوات حازمة ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي".

وقالت في منشورها: "الترخيص قصير الأجل الذي يسمح ببيع النفط الإيراني الموجود في البحر سينتهي خلال أيام قليلة ولن يتم تجديده".

وكانت الولايات المتحدة، قد منحت إعفاءً مؤقتًا من العقوبات للسماح ببيع وتداول النفط الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة على متن ناقلات عالقة في عرض البحر، بدأ في 20 مارس الجاري، ويمتد لمدة 30 يومًا، على أن ينتهي في 19 أبريل.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربًا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بينهم مئات الأطفال والنساء، وأضرارًا واسعة طالت مواقع عسكرية ومنشآت مدنية، قبل أن يُعلن فجر الأربعاء الماضي عن وقف إطلاق نار استمر لأسبوعين.

وتتهم واشنطن وتل أبيب، طهران بتطوير برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية ولا يشكل تهديدًا لدول أخرى.