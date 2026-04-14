برلماني لبناني: حزب الله لا يتحرك عسكريا دون ارتباط بمصالح إيرانية

قالت نجاة عون صليبا عضو مجلس النواب اللبناني، ردًا على سؤال حول إمكانية اعتبار حزب الله طيف من أطياف الجيش اللبناني يندمج فيه تدريجيًا، إن هذا مستبعد لأنه في هذه الحالة يكون قد تم إنشاء حرس ثوري إيراني داخل الجيش اللبناني.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي أن "حزب الله مُدرَّب ويحمل عقيدة الحرس الثوري الإيراني، وهي عقيدة تخدم المصالح الإيرانية، المشكلة ليست فقط في السلاح، بل في طريقة تصرّف الحزب، الذي يفضّل دائمًا المصالح الإيرانية على المصالح اللبنانية، وهذه هي الإشكالية الأساسية.

وتابعت: "الواضح أن الحزب لم يُطلق صواريخ من جنوب لبنان إلا عندما توافرت مصلحة إيرانية في ذلك، كما أنه التزم وقف إطلاق النار عندما بدأت إيران الالتزام به، ما يعني أن قراراته مرتبطة بهذا الإطار".

وختمت بالقول: "حزب الله ليس فريقًا لبنانيًا يعمل للمصلحة الوطنية، ولذلك فإن هذا الطرح قد يكون ممكنًا مع ميليشيا خارجة عن الشرعية لكنها حريصة على المصلحة اللبنانية، أما في حالة حزب الله، المرتبط عقائديًا بالحرس الثوري الإيراني، فإن دمجه في الجيش اللبناني يبدو أمرًا صعبًا للغاية".