سفارة بريطانيا بالقاهرة: فتح سجل التعازي في وفاة الملكة إليزابيث اعتبارا من الغد

أعلنت سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، اليوم الأحد، فتح سجل التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل.



وذكرت سفارة المملكة المتحدة -في بيان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة حزن شديد للمملكة المتحدة وللعديد من الدول الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن الملكة الراحلة خدمت بلدها بشرف وسمو لمدة 70 عاما.



وأوضح البيان أن سجل التعازي سيكون مفتوحا لمن يرغب في تقديم واجب العزاء، اعتبارا من الاثنين الموافق 12 وحتى الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، على أن يكون الدخول من بوابة مقر إقامة السفير بالسفارة البريطانية بجاردن سيتي.



وأشارت السفارة إلى أن جميع الزوار سيخضعون للتفتيش الأمني؛ كما أنه من الممكن وضع الزهور، ويمكن توجيه رسائل التعزية عبر الرابط الإلكتروني (www.royal.uk)، منوهة بأنه سيتم إرسال مجموعة مختارة من هذه الرسائل إلى أفراد العائلة المالكة.