بوتين يؤكد لماكرون ضرورة تصدير الحبوب الأوكرانية للدول النامية أولا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب أولا تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول النامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الروسي والفرنسي لمناقشة مشاكل الأمن الغذائي العالمي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين.

وأوضح الكرملين أنه خلال الاتصال الهاتفي شدد بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب المصدرة من موانئ البحر الأسود أولا وقبل كل شيء إلى الدول النامية، موضحا أنه لهذه الأغراض من المهم للغاية التأكد من أن المفوضية الأوروبية لا تضع أية عقبات على طريق توريد المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

وكان الرئيس الروسي قد أشار -في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في 8 سبتمبر- إلى أن جميع الحبوب تقريبا التي تم تصديرها من أوكرانيا ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن اثنتين فقط من أصل 87 سفينة محملة بالحبوب متجهة إلى الدول الفقيرة.