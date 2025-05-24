إعلام عبري: توقعات ببدء تفعيل آلية توزيع مساعدات غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن هناك توقعات ببدء تفعيل آلية توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة يوم الإثنين أو الثلاثاء وليس غدا الأحد لأسباب لوجستية، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

وأمس الجمعة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سيُنفّذ من خلال شركات أمنية أمريكية خاصة.

وبحسب الإذاعة، ستُقام أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، ثلاثة منها في مدينة رفح، والرابع في وسط القطاع جنوب محور نتساريم، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وتهدف الخطة إلى توزيع المساعدات على قاعدة "حزمة لكل عائلة"، بحيث يتوجه ممثل عن كل أسرة إلى أحد المراكز لاستلام صندوق غذائي يكفي لمدة أسبوع.

وأكدت الإذاعة أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء آلية إعلامية لتوجيه سكان القطاع حول إجراءات التوزيع، مضيفة أن اختيار مواقع المراكز في رفح وجنوب محور نتساريم يسهم في تسريع عمليات إخلاء المدنيين من شمال القطاع، بما يخدم الهدف المعلن للجيش الإسرائيلي بإفراغ المنطقة من سكانها.