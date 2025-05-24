إعلام فرنسي: انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب عمل تخريبي

أرجعت وسائل إعلام فرنسية، انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب جنوب البلاد صباح السبت، إلى «عمل تخريبي».

وقالت إذاعة «فرانس إنفو»، إن انقطاع التيار الكهربائي، الذي يؤثر على مدينة كان ومنطقة الألب البحرية الغربية، يرجع إلى «أعمال تخريبية».

وبحسب «فرانس إنفو»، بدأت الكهرباء تعود تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، حيث عاد التيار إلى 60 ألف منزل من أصل 160 ألفًا تضررت.

وأكدت أن حفل ختام مهرجان «كان» السينمائي، سيقام كما هو مخطط له في الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي).

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية الفرنسية في منطقة الألب البحرية الفرنسية، انقطاعاً كبيراً للتيار الكهربائي في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك مدينة كان التي تستضيف مهرجانها السينمائي السنوي.

وأفادت «رويترز» أن شركة RTE، مشغلة شبكة نقل الكهرباء في فرنسا، تعمل على استعادة التيار الكهربائي.