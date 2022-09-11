الالتهاب هو طريقة أو آلية للجسم لمكافحة العدوى أو الإصابة، ولكن في بعض الأحيان تخرج هذه الآلية عن المسار الصحيح وتبدأ في إلحاق الضرر بخلايا الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل، وهذا هو المكان الذي يلعب فيه النظام الغذائي المضاد للالتهابات دورًا مهمًا؛ لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول أفضل الأعشاب المضادة للالتهابات.

•كيف يمكن أن تكون الأعشاب المضادة للالتهابات مفيدة لآلام الركبة؟

يمكن تقليل التهاب وآلام المفاصل والركبتين عن طريق تناول الأعشاب المضادة للالتهابات؛ لأنها تمنع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

•فيما يلي قائمة بالأعشاب التي لها خصائص ممتازة مضادة للالتهابات:

- الكركم

الكركم هو عشب يحتوي على الكركمين، حيث إنه لا يضيف توهجًا ذهبيًا إلى الطعام فحسب، بل له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل آلام الركبة والالتهابات؛ ونظرًا لأنه يحتوي على تأثيرات مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للحساسية، فقد تم استخدامه على نطاق واسع على مر العصور للتخلص من التهابات العظام، كما يحتوي على فوائد صحية للبشرة والكبد والجهاز الهضمي.

- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يخفف بشكل فعال الآلام الطفيفة، وقد تم استخدامه في علاج التهابات المفاصل، وذلك بفضل قدراته الرائعة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

- القرفة

تستخدم القرفة في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكر ومضادة للبكتيريا وكلها مفيدة لصحة الركبه، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الجبن أو غيرها من الأطعمة أو استخدامها في الشاي أو تحضير الطعام.

-الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات؛ لذلك يمكن وضعه مباشرة على المفاصل الملتهبة والمنتفخة، ولكنه ليس مفيدًا فقط لعلاج التهابات المفاصل؛ حيث يمكن استخدامه لعلاج مرض السكري والربو؛ لأن الصبار له وفرة في الفيتامينات A وC وE وB12، بالإضافة إلى وجوده معادن قوية.