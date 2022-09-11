حصلت المملكة العربية السعودية على شهادة الجودة البحرية للقرن الحادي والعشرين، بعد تحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة، ومن بين 26 دولة فقط على مستوى العالم.

جاء ذلك بناء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافةً إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية،بحسب صحيفة "عاجل "السعودية.

وتُمنح شهادة الجودة البحرية على يد خفر السواحل الأمريكية التي تمثل الجهة الرسمية، والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية.

ويعد حصول المملكة على شهادة الجودة البحرية إنجازًا جديدًا، ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري السعودي الذي يضم 426 سفينة تحمل العلم السعودي، وأن هذه الشهادة تشكل تسهيلًا لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأمريكية، وداعمًا لزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.