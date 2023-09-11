أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدولة الليبية في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تشهدها البلاد، والتي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، داعيا الله أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ هذا البلد العزيز.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع ليبيا في هذه المحنة، مشددا على ضرورة تقديم العون والمساعدة للشعب الليبي لتجاوز هذا المصاب الأليم.

وأدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، على إثر عاصفة «دانيال»، إلى مقتل 150 شخصا، وفق ما أفاد به مسئول ليبى اليوم، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى.