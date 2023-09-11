يرى سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن أنتوني موديست من المهاجمين المميزين، وسيكون إضافة للأهلي لأنه يمتلك المواصفات التي يريدها كولر في صفوف الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "لا نمتلك سوى عدد قليل من المحترفين في أندية معدودة، يجب فتح الباب أمام رحيل لاعبين شباب والاستفادة منهم ماليا في المستقبل، والمقاولون العرب لازال يربح حتى الآن من وراء محمد صلاح ومحمد النني، نحن الآن نعيش في أزمة ولا نقدم كرة قدم جيدة، نحتاج لتعديلات كثيرة".

وأضاف: "يجب الاهتمام بتشكيل المنتخبات الصغيرة، وانتقاء المواهب من أجل مستقبل الكرة المصرية، يجب وجود مزايا للأندية من أجل التفريط في اللاعبين للاحتراف الخارجي مثل تعويضهم ماليا بمبالغ معينة، وأصبحنا نعاني من مشكلات في مراكز معينة، بالأمس محمد حمدي تعرض للإصابة ولم نجد ظهير أيسر يشارك بدلا منه وخلال 4 سنوات لو لم نهتم باللاعبين الصغار سنواجه مشكلة".

وواصل: "نادي الزمالك يعاني من مشكلة، وبداية الحل تواجد مجلس الإدارة لديه حلول مختلفة، وأفكار جديدة لتطبيقها حتى يعود النادي لسابق عهده خلال سنتين أو ثلاثة مواسم، يجب أن يكون هناك تخطيط يتم على عدة مراحل".

وأشار إلى أن موديست لاعب طويل ويجيد اللعب برأسه، وسيظهر مستواه على أرض الملعب وفقا لطريقة لعب الأهلي خلال الموسم الجديد، وبالتأكيد سيعتمد كولر على الكرات العرضية، مؤكدًا أن الاعتراض على سن المهاجم الفرنسي أمر غريب، وهو من النوعية الجيدة وسيكون إضافة للفريق، وأتوقع تألقه في الموسم الجديد.

وأكمل: "من الوارد أن يتم الاستعانة بجهود أنتوني موديست في لقاء الأهلي ضد اتحاد العاصمة، وكولر لا يفكر في موضوع التأقلم والانسجام مطلقا، موديست لاعب قادم من مستوى كبير، وسينضم للأهلي الذي يلعب دائما بشكل هجومي ويصل كثيرا للمرمى، ومستواه أعلى من الدوري المصري ولذلك سيتأقلم سريعا".

وختم: "محمد عبدالشافي من نوعية اللاعبين الجيدة التي تحافظ على مستواها، وهو من اللاعبين أصحاب الأخلاق العالية، ولازال يلعب حتى الآن ويقدم مستوى جيد وأتوقع أنه سيكون له دور مع الزمالك في الموسم الجديد".