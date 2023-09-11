تداولت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة منسوبة لآثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية في الساعات الأولى من يوم السبت، بقوة بلغت 7 ريختر، مخلفا مايزيد على ألفي قتيل وجريح.

أظهرت الصورة مجموعة من السفن البحرية وهي تتداخل وتتشابك بعد اصطدامها برصيف احد الموانئ، مخلفة حطام كبير ودمار لأبنية الميناء في مشهد مدمر.

https://twitter.com/peperss_/status/1700362886978121882?t=4Da761RpgV4XxRPCSXX_7A&s=19

أصل الصورة المتداولة

اللهم احفظ المغرب و اخواننا في المغرب من كل شر و احفظهم بحفظك يارب العالمين 🇲🇦 pic.twitter.com/I8FcfcrwQG — بيبرس😎🤨 (@peperss_) September 9, 2023

تحققت "الشروق" من الصورة بالبحث العكسي، وتبين أنها ليس لها علاقة بزلزال المغرب الذي ضرب المملكة هذا الأسبوع.

التقطت الصورة وكالة الأنباء الفرنسية في 11 مارس عام 2011، بالقرب من ميناء في كيسينوما، محافظة مياجي اليابانية، بعد أن ضرب أكبر زلزال مسجل في اليابان ساحلها الشرقي، على المحيط الهادئ، بحسب" إن بي سي" الأمريكية.

حيث أصدرت وقتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) تحذيرًا فوريًا من حدوث إعصار تسونامي لإخلاء على طول ساحل المحيط الهادئ في البلاد، وبالفعل ضرب شواطئ سانريكو بعد دقائق قليلة من وقوع الزلزال، وكان التأثير مدمرًا بشكل خاص على طول المناطق الساحلية في المناطق الساحلية الشمالية الشرقية من جزيرة هونشو اليابانية، حيث أدى الخط الساحلي غير المنتظم والخلجان العديدة إلى تفاقم ارتفاع التسونامي وقوة تدميره.