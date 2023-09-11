 بديل حجازي.. لويز فيليبي يصل جدة لبدء مسيرته مع الاتحاد - بوابة الشروق
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بديل حجازي.. لويز فيليبي يصل جدة لبدء مسيرته مع الاتحاد

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 3:50 م

وصل لويز فيليبي، المنضم لصفوف اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، إلى السعودية، اليوم الإثنين، لبدء مشواره مع العميد.

وكان لويز فيليبي قد انضم إلى اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، في صفقة بلغت 25 مليون يورو للفريق الإسباني.

ويفاضل نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، بين عددًا من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين، ليتم قيد لويز فيليبي، ويعد الجناح جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن.

جدير بالذكر أن لويز فيليبي هو بديل أحمد حجازي في قلب دفاع اتحاد جدة، نظرًا لرفع اسم حجازي من القائمة بسبب إصابة الرباط الصليبي التي يعاني منها وأبعدته عن المباريات لفترة طويلة.


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