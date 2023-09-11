تحدثت الفنانة المغربية هدى مجد، عن لحظات الرعب التي عاشتها في بلادها جراء الزلزال المدمر الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأسقط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، ومئات الآلاف من المتضررين.

وقالت هدى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «هي»، مساء الأحد، إن الأوضاع في المغرب سيئة للغاية، لا سيما أن الشعب المغربي لم يعتد مثل هذه الكوارث.

وأضافت أنها كانت موجودة في مدينة كازابلانكا وقت وقوع الزلزال، وشعرت به بالفعل، واصفة المشهد بأنه كان مرعبا، لا سيما أن الزلزال قضى على عائلات بأكملها.

وروت اللحظات التي وقع فيها الزلزال، قائلة: «نزلنا بالبيجامات من البيوت.. والشارع كان مليان بالسكان.. وفضلنا لغاية الساعة 3 الفجر وكنا خايفين نطلع الشقق تاني».

ولفتت إلى أنها غير قادرة على النوم منذ يومين خوفا من زلزال جديد، على الرغم من أن مدينة كازابلانكا كانت أقل تضررا من مناطق أخرى مثل مراكش وأجادير.

وأشارت إلى أن حالة من الكآبة تهيمن على المغرب منذ وقوع الزلزال، موجهة الشكر لكل الدول والشعوب التي أبدت تضامنا وتعاطفا مع بلادها في أعقاب هذه الكارثة، وخصت بالذكر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.

