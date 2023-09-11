 وزيرة الخارجية الألمانية تزور أوكرانيا للمرة الرابعة منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية تزور أوكرانيا للمرة الرابعة منذ بداية الحرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:22 ص

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا لأسباب أمنية، وهي الزيارة الرابعة التي تقوم بها لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022.

وبسبب إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا، وصلت بيربوك من بولندا إلى كييف على متن قطار ليلي خاص، كما هو معتاد في زيارات الساسة رفيعي المستوى.

واستقبل السفير الألماني مارتن يجر وزيرة الخارجية على رصيف المحطة، ورحب بها.

ومن المفترض أن تكون الزيارة علامة على التضامن، وذلك قبل أسبوع من بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


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