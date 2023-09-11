عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، الأحد، "أ.ع.ع"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 4058 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي الشرطة اتصالًا من أحد المصادر السرية مفاده قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وبترصد تحركاته تم ضبطه.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات، وتفتيش شخص المتهم عثر بحوزته على حقيبة "يد" وبفحصها تبين أن بداخلها 73 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان رقمي، فتحرر محضر إداري بالواقعة.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.

