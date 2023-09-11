أصدرت حكومة طرابلس في ليبيا، قرارا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفياضانات والسيول إثر العاصفة دانيال مناطق منكوبة.

ووجهت الحكومة في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، كل الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية فرض حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين، على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية في البلاد.

واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها، ما تسبب في فيضانات وسيول، وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال.

يُذكر أن هذه العاصفة تحركت صوب الحدود المصرية الغربية، في حين أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن تأثيراتها ستكون أقل، بالمقارنة بما تعرضت له ليبيا.

وأرجعت الهيئة، هذا الأمر إلى أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها،بعد نزولها لليابسة، فيما تحولت إلى منخفض جوي تتمثل تداعياته في هطول أمطار ونشاط مثير للرمال والأتربة في حركة الرياح على بعض المناطق بالجمهورية، وتحديدا على المناطق الغربية.