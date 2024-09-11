شيكابالا ينعي إيهاب جلال

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية، الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

قال شيكابالا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" البقاء والدوام لله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. وفاة المحترم كابتن إيهاب جلال".

وكان إيهاب جلال قد تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضوعه لعدة عمليات.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانا وقتها وضح تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال على النحو التالي:

تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة للكابتن إيهاب تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.