شبهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، المناظرة الانتخابية الأمريكية التي درات بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كاميلا هاريس، بالنزال الذي دار على متن سفينة «تيتانيك» قبل 15 دقيقة من الاصطدام بالجبل الجليدي.

جاء هذا خلال مقابلة لزاخاروفا مع وكالة «سبوتنيك»، وردا على سؤال حول الفائز من وجهة نظرها بالمناظرة، قالت المتحدثة: «صياغة السؤال في هذه الظروف وفي هذه الفترة التاريخية غريب إلى حد ما، دعونا نتخيل الوضع بشكل مختلف، وننظر إلى الصورة على نطاق أوسع قليلا».

وأضافت: «سفينة تيتانيك القوية والمكلفة للغاية والمروّج لها بشكل جيد، وعلى متنها تواجد أشخاص وصلوا إلى مستويات عالية في أعمالهم، ودار على متن السفينة نزال بين ملاكمين مشهورين وبعد أن انتهى بدأ الناس يسألون عن الفائز».

وتابعت زاخاروفا: «بما أن كل هذا حدث في الواقع على متن سفينة تيتانيك، من الذي فاز في رأيكم؟ هل يهم ذلك؟ إذا كانت هناك 15 دقيقة متبقية على الاصطدام بالجبل الجليدي».

واختتمت: «ستكونون مسئولين عن خطاياكم، على الأقل خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ولبضعة عقود من الزمن، ستكونون مسئولين عن أفعالكم في أفغانستان وفي العراق، على الأقل يجب أن تسألوا بعضكم بعضا هذا السؤال: هل تمكنت من تحقيق شيء ما دون أن تتلطخ يديك بالدم؟».